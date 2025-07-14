العلامات التجارية العالمية في مصر| قوة ناعمة تعزز الاقتصاد وتخلق فرصًا واعدة للاستثمار.. خبير يعلق

وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، تبرز مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، خاصة من قبل العلامات التجارية العالمية الكبرى. ويُعدّ تواجد هذه العلامات على الأراضي المصرية ليس فقط مؤشراً على الثقة في الاقتصاد المحلي، بل أداة فعالة في خلق فرص عمل، ودعم الصناعة، وتحقيق عوائد ملموسة للدولة. ويسلّط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، الضوء على هذه الظاهرة من منظور اقتصادي واستراتيجي.

دلالة التواجد العالمي.. ثقة في السوق واستقرار اقتصادي

يرى الدكتور معن أن وجود علامات تجارية عالمية شهيرة مثل ماكدونالدز، وستاربكس، وسامسونج، ولاكوست، ونايكي، وأديداس، يعكس ثقة هذه الكيانات العملاقة في البيئة الاقتصادية المصرية. وأوضح أن هذه الشركات لا تدخل أي سوق دون دراسة شاملة، مما يؤكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات جذب قوية واستقرار يدفع هذه العلامات إلى الاستثمار طويل الأجل.

فرص العمل ونقل الخبرات.. مكاسب تتعدى التجارة

وأشار معن إلى أن هذه العلامات تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في قطاعات مثل التجزئة، المطاعم، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. كما أن بعض هذه الشركات تلتزم بتدريب الكوادر المحلية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ما ينعكس على تطوير مهارات العمالة المصرية ونقل الخبرات العالمية إليها.

طفرة صناعية.. مشروع كريستال مارتن نموذجاً

سلّط معن الضوء على إعلان مجموعة "كريستال مارتن" العالمية عن إنشاء مصنع ضخم في مصر على مساحة 1.5 مليون متر مربع. المصنع، الذي سيقوم بإنتاج علامات عالمية مثل نايكي وأديداس وليفايس، من المتوقع أن يوفر أكثر من 4000 فرصة عمل. وأكد أن المشروع يندرج ضمن منظومة المناطق الحرة، ويعتمد بنسبة تصل إلى 70% على المكوّن المحلي، ما يُعد خطوة مهمة نحو توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

انعكاسات اقتصادية واسعة النطاق

أوضح الدكتور معن أن هذه الاستثمارات تدعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات تحت علامات تجارية عالمية، كما تعزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم العلامات التجارية العالمية في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك، فضلًا عن العوائد غير المباشرة التي تنعكس على قطاعات مثل النقل، والخدمات، والعقارات، والتأمين.

دفع المنافسة وتحسين الجودة المحلية

من الآثار الإيجابية الأخرى التي أشار إليها معن، أن دخول الشركات العالمية يرفع من مستوى التنافس في السوق المحلي، ما يدفع الشركات المصرية إلى تطوير منتجاتها وتحسين جودة خدماتها لمواكبة المعايير العالمية. هذه المنافسة البنّاءة تُسهم في خلق بيئة تجارية أكثر نضجًا وتطورًا.

مستقبل واعد رغم التحديات

واختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن العلامات التجارية العالمية في مصر لم تعد مجرد منافذ بيع لمنتجات أجنبية، بل تحوّلت إلى أدوات اقتصادية فعالة تُعزّز الاستثمارات، وتُسهم في تشغيل العمالة، ودعم الصناعة الوطنية، وتحسين صورة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد مزيدًا من تدفّق هذه العلامات، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.