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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السيد حمدي: مصطفى يونس أهان تاريخ الأهلي.. ولابد من شطب عضويته

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، أن بيان الأحمر بشأن إحالة مصطفى يونس طبيعي ومنطقي.

وقال حمدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قرار الأهلي بإحالة مصطفى يونس للتحقيق هو منطقي ورد فعل طبيعي لشخص اتهم الأحمر اتهامات باطلة.

وأضاف: تصريحات مصطفى يونس لا تليق بشخص حامل شارة كابتنة الأهلي لسنوات وحقق بطولات وخانه التعبير. 

وتابع: منذ تشجيعي للأهلي وعلى مر السنوات لم أرى شخصا يخوض في الذمة المالية والتعاقدية للأهلي بهذا الشكل.

وواصل: عيب على الكابتن مصطفى وانا حزين منه بشكل شخصي واستغربت حديثه في الإعلام عن الأهلي.

وأردف : ما أتعجب منه كيف يهاجم كابتن النادي الاهلي ناديه بهذا الشكل، وهذا ضد مبادئ الأهلي التي تربينا عليها.

وأكمل: جمهور الاهلي لن يساند مصطفى يونس، فالأخير جلس في قناة الزمالك وارتدى تي شيرت الأبيض وهاجم النادي الاهلي. 

وواصل: تصريحات مصطفى يونس لا تخرج من شخص ينتمي للنادي الاهلي، ولو أنا مكان الخطيب لأخذت قرار بشطب مصطفى يونس لأنه اهان تاريخ النادي الأهلي.

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