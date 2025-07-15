التكلفة الحقيقية لصفقة انضمام ياسين مرعي للنادي الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، عن التفاصيل المالية الدقيقة لصفقة انتقال اللاعب ياسين مرعي إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن كافة الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة، وأن الصفقة تمت بتكلفة محددة وواضحة.







ياسين مرعي يتمسك بالانضمام للأهلي

أوضح أمير هشام أن اللاعب ياسين مرعي كان لديه رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، وهو ما ساعد كثيرًا في إتمام الصفقة. وأشار إلى أن والده، سيد مرعي، الذي يعمل كوكيل للاعبين، كان له دور فعال في إنهاء الصفقة لصالح الأهلي، حيث أبدى دعمًا كاملًا لرغبة نجله وحرص على تسهيل كافة الإجراءات.

التكلفة الحقيقية للصفقة: 30 مليون جنيه فقط

نفى هشام ما تم تداوله عن مبالغ مالية مبالغ فيها بشأن الصفقة، مشددًا على أن الأهلي دفع 30 مليون جنيه فقط مقابل الحصول على خدمات المدافع الشاب. وأوضح أن من هذا المبلغ:





10 ملايين جنيه تم دفعها بشكل فوري “كاش”.

20 مليون جنيه سيتم سدادها على أقساط شهرية، بقيمة 2 مليون جنيه شهريًا على مدار 10 أشهر.



صفقة استراتيجية للأهلي

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأرقام هي الصحيحة والمعتمدة، ولا صحة لما يُشاع عن وجود أرقام مالية أخرى مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن صفقة ياسين مرعي تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز خط الدفاع في الأهلي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية كبيرة ومستقبل واعد



