أوسيمين متمسك بجالطة سراي.. ونابولي يرفض شروط الدفع المؤجل ويعقد الصفقة

يبدو أن انتقال النجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي إلى جالطة سراي التركي يواجه مطبات مالية تهدد بإفشاله، على الرغم من تمسك اللاعب القوي بالانضمام إلى النادي التركي ورفضه عروضًا مالية ضخمة، أبرزها من نادي الهلال السعودي.

وبحسب ما كشفته شبكة فوتبول إيطاليا، فإن جوهر الخلاف يدور حول شروط الدفع، حيث يسعى جالطة سراي لتقسيط مبلغ الصفقة وتأجيل جزء من السداد حتى مايو 2027، في حين يتمسك رئيس نابولي أوريليو دي لاورينتيس بالحصول على قيمة الصفقة كاملة خلال 12 شهرًا فقط.

وتشير المصادر إلى أن دي لاورينتيس يطالب بالحصول على 50 مليون يورو بشكل فوري، على أن تُسدَّد الـ25 مليون يورو المتبقية خلال العام نفسه، مؤكدًا رفضه القاطع لأي صيغة تتضمن تأجيلاً أطول للسداد.

وبالرغم من أن رئيس نابولي قد يُظهر مرونة نسبية في قيمة الصفقة النهائية مقارنة بمطالبه الأولية التي تجاوزت 100 مليون يورو، إلا أن شرطه الأساسي يظل واضحًا: السداد السريع والمباشر.

في المقابل، لم يتمكن جالطة سراي حتى الآن من تقديم ضمانات مالية موثوقة تضمن التزامه بالشروط، ما جعل المفاوضات تراوح مكانها، رغم الضغط الذي يمارسه أوسيمين باتجاه إتمام الانتقال.

اللاعب النيجيري الذي رفض عرضًا مغريًا من الهلال السعودي، لا يزال يعتبر اللعب في تركيا مع بطل الدوري المحلي خيارًا مثاليًا، خاصة في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا، لكن تعثر الصفقة قد يدفع نابولي لإعادة التفكير في العروض الخليجية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات حاسمة من إدارة جالطة سراي لمحاولة توفير الضمانات المالية المطلوبة، أو ربما تدخل طرف ثالث لحسم المفاوضات، في وقت لا يبدو فيه دي لاورينتيس مستعدًا لتقديم المزيد من التنازلات.