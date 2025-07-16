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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الجفالي الأقرب للرحيل عن الزمالك وقيد صفقة أجنبية جديدة بدلا منه

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن صفقة انتقال الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"أحمد الجفالي هو الأقرب للرحيل من أجانب الأبيض وقيد صفقة أجنبية جديدة بدلا منه".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.


وستقتصر الفترة الصباحية على خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيز اللاعبين بدنياً للمرحلة المقبلة، في حين ستشهد الفترة المسائية التركيز على الجوانب الفنية.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.


ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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