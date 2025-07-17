مبادرة "100 يوم صحة" تواصل فعالياتها بالوادي الجديد وسط إقبال متزايد من المواطنين

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" في جميع المراكز والقرى، استمرارًا لجهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وشهد اليوم الثاني من المرحلة الثالثة للمبادرة إقبالًا متزايدًا من المواطنين على الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تُقدم تحت رعاية السيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

وتنوعت الخدمات المقدمة ضمن المبادرة، حيث شملت: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، متابعة الحمل وفحص السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي،

تقديم التطعيمات والخدمات الوقائية، تنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف الصحي

كما واصلت الفرق الطبية زياراتها الميدانية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المواقع.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية استمرار العمل اليومي ضمن فعاليات المبادرة طوال فترة تنفيذها، داعية المواطنين إلى التوجه لأماكن تقديم الخدمة للاستفادة من الفحوصات والخدمات الصحية المتاحة مجانًا، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين جودة الحياة لجميع أبناء المحافظة.