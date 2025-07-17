وزير الزراعة: مشروعات الاستصلاح تقود مصر نحو الاكتفاء الغذائي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تمتلك فعليًا نحو 9.5 مليون فدان منزرعة، إلا أن هذا الرقم يعادل إنتاجيًا ما يتراوح بين 15 إلى 16 مليون فدان، وذلك نتيجة اعتماد نظام الزراعة المتعددة الدورات، حيث يُزرع الفدان الواحد أكثر من مرة في العام.

محاصيل تُزرع في دورة واحدة

وأوضح الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك محاصيل تُزرع في دورة واحدة فقط، مثل قصب السكر الذي يُزرع في مساحة تبلغ 325 ألف فدان في المقابل، هناك محاصيل مثل البنجر، القمح، والذرة، يتم زراعتها في دورتي الشتاء والصيف، ما يعني أن الفدان يُزرع مرتين، ويُحقق إنتاجية مضاعفة، أما بالنسبة لمحاصيل الأشجار، التي تُزرع في نحو 2 مليون فدان، فهي تُنتج مرة واحدة في العام وباستثناء هذه المساحات، فإن باقي الأراضي الزراعية في مصر تخضع لدورات زراعية متعددة، مما يعزز من الكفاءة الإنتاجية.

وأضاف وزير الزراعة، أن البحوث الزراعية والتطوير العلمي تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية وزارة الزراعة، من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والاعتماد على الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر، إلى جانب دراسة التربة لضمان التوصيات الأنسب لها، وكل ذلك يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية للفدان الواحد.

وتطرق وزير الزراعة إلى مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي، مؤكدًا أن مشروع "مستقبل مصر" يُعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث يتم حاليًا العمل في مشروع الدلتا الجديدة على استصلاح 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع سنابل سونو الذي يشمل 550 ألف فدان قيد الاستصلاح، ومشروعات أخرى في مناطق مختلفة من سيناء بإجمالي يتجاوز 3.5 مليون فدان.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع قضية الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن أولويات الدولة، لمواجهة التحديات العالمية، وضمان توفير احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لفترات تصل إلى ستة أشهر.

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