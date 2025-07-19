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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرار شخصي.. تفاصيل ألبوم حمزة نمرة الجديد وموعد طرحه

حمزة نمرة
حمزة نمرة

نشر الفنان حمزة نمرة، بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم قرار شخصي، وكشف عن تفاصيل الألبوم وموعد طرح أغانيه. 

ويتضمن ألبوم قرار شخصي لـ حمزة نمرة، 13 أغنية، يتم طرحها على 4 دفعات مبينة على النحو التالي: 

  1. (شمس وهوا،  عزيز عيني، كله على الله)، يتم طرحهم يوم 23 يوليو الجاري. 
  2. (شيل الشيلة، يا سهرانين، اتخمينا)، يتم طرحهم يوم 30 يوليو. 
  3. (وافتكر، طال غيابك، بتستخبى)، يتم طرحها يوم 6 أغسطس. 
  4. (ما بتلاقينيش، كده الأيام، كايرو،قرار شخصي رقم 1) يتم طرحهم يوم 13 أغسطس المقبل. 
بوستر ألبوم حمزة نمرة

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

وكان قد كشف  حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة . 

ويمزج ألبوم حمزة نمرة بين العربي الأصيل والموسيقى المعاصرة.

آخر أعمال حمزة نمرة الغنائية

وكانت أخر أعمال حمزة نمرة هو غنائه لتتر مسلسل “سر إلهي” الذى شارك فى ماراثون رمضان 2024 ، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

وأحيي الفنان حمزة نمرة خلال الفترة الماضية آخر حفلاته الغنائية ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك بحفلين استثنائيين على مسرح المحكى فى الليلة الرابعة للمهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

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