وزارة الإعلام السورية تكشف مراحل عودة الحياة في السويداء

كشفت وزارة الإعلام السورية عن أن قوات وزارة الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



أكدت وزارة الإعلام السورية على تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء.



أشارت إلى أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تشمل فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة بالسويداء والعشائر.

إدخال مساعدات طبية

وأوضحت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تشمل إدخال مساعدات طبية للسويداء وتوفير الخدمات الأساسية.

المرحلة الثالثة من وقف إطلاق النار

واختتمت وزارة الإعلام السورية بأن المرحلة الثالثة من وقف إطلاق النار تبدأ بعد تثبيت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار الأمن بكل أرجاء المحافظة.