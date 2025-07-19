بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء السورية

رحبت بريطانيا اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية، معربة عن أملها في أن يُسهم ذلك في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أكدت فيه دعمها لجهود وقف العنف وتعزيز الحلول السياسية في سوريا، وأشار البيان إلى أن "وقف إطلاق النار خطوة إيجابية نحو استقرار المنطقة وحماية المدنيين".

ودعت الرئاسة السورية إلى وقف كافة الأعمال القتالية في جميع المناطق، وتهيب بالجميع إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة وقواتها لتطبيق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الرئاسة السورية، أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على النظام العام