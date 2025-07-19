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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير في السويداء.. العشائر البدوية تشن هجمات مسلحة وعمليات سرقة ونهب

السويداء
السويداء
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم السبت بأن محافظة السويداء شهدت تصعيدا خطيرا بسبب الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة من عشائر البدو في ريف السويداء، استهدف قرية كفر اللحف من الجهة الغربية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قرية أم الزيتون تعرضت لقصف من قبل قوات العشائر انطلاقاً من مواقعها في المدينة الصناعية، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المدنيين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأوضح المرصد السوري أنه وثق قيام مسلحي البدو بتنفيذ عمليات “تعفيش” وسرقة في قرية السويمري حيث جرى نهب محتويات عدد من المنازل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متواصل تشهده محافظة السويداء، وسط دعوات من الأهالي لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين.

وخلال ساعات الصباح، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توترات محدودة تسود مدينة السويداء في ظل هدوء حذر، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية بين مجموعات مسلّحة ومقاتلين محليين.

السويداء العشائر البدوية هجمات مسلحة سرقة ونهب محافظة السويداء اشتباكات السويداء

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