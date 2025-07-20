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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات المقاولون العرب في دوري الكرة النسائية والبداية أمام دجلة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
حسام الحارتي

أسفرت قرعة دوري الكرة النسائية موسم 2025/2026، بمشاركة 17 فريقا عن مواجهة المقاولون العرب لنظيره وادي دجلة في الجولة الأولى بملعب دجلة.

ونستعرض فيما يلي جدول مباريات المقاولون العرب في المرحلة الأولى بالمسابقة على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور اولا .:

الجولة 1 .. وادي دجلة × المقاولون العرب

الجولة 2 .. المقاولون العرب × الزمالك

الجولة 3 .. مودرن سبورت × المقاولون العرب

الجولة 4 .. المقاولون العرب × المصري

الجولة 5 .. الجونه × المقاولون العرب

الجولة 6 .. المقاولون العرب × الأهلي

الجولة 7 .. SAK × المقاولون العرب

الجولة 8 .. المقاولون العرب × الطيران

الجولة 9 .. انبي × المقاولون العرب

الجولة 10 .. المقاولون العرب × اتحاد بسيون

الجولة 11 .. اف سي مسار × المقاولون العرب

الجولة 12 .. المقاولون العرب × بالم هيلز

الجولة 13 .. المقاولون العرب × باي

الجولة 14 .. بيراميدز × المقاولون العرب

الجولة 15 .. المقاولون العرب × رع للألعاب

الجولة 16 .. البنك الأهلي × المقاولون العرب

الجولة 17 .. زد اف سي × المقاولون العرب

دوري الكرة النسائية المقاولون العرب البنك الأهلي الزمالك

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