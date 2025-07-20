وزير العمل يطلق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" بالعاصمة الإدارية غدًا

يعقد وزير العمل محمد جبران مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الديلفري"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة

يُشارك في المؤتمر ممثلو عددٍ من الشركات المَعنية بهذا القطاع، وسيتم استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق "الحملة"، وتوفير "مهمات الوقاية" لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ "عمال الديلفري"..وسوف يُجيب الوزير على كافة تساؤلات الإعلاميين من مُحرري الصحف، ومُمثلي القنوات الفضائية، و"الشركات" المُشاركة.