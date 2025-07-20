راشفورد ينتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. والشراء متاح

أنهى نادي برشلونة كل التفاصيل المتعلقة بضم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة أثارت اهتمام المتابعين والمحللين على حد سواء.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن راشفورد يستعد للسفر إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة، بعد توقيع العقود وإتمام جميع الإجراءات الرسمية بين الطرفين.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 14 مليون يورو هي قيمة راتب اللاعب، سيتحملها برشلونة بالكامل خلال موسم الإعارة، بالإضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بعدد مشاركات راشفورد في الموسم الجديد.

وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في المفاوضات، بعدما وافق على خفض راتبه بنسبة 15% لتسهيل انتقاله إلى "كامب نو".

وتتضمن الصفقة بندًا يسمح للنادي الكتالوني بشراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 30 مليون يورو، يمكن تفعيله خلال صيف 2026، دون أن يتحمل مانشستر يونايتد أي جزء من الراتب خلال فترة الإعارة.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تحول كبير في مسيرة راشفورد الذي نشأ وتدرج في صفوف مانشستر يونايتد، كما تمنح برشلونة إضافة هجومية قوية في مشروعه الجديد تحت قيادة المدرب هانز فليك.