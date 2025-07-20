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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم؟.. الإفتاء تحذره

لا تقبل صلاته 40 يوم
لا تقبل صلاته 40 يوم
أمل فوزي

لا شك أنه ينبغي الانتباه لحقيقة هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم ؟، حيث يعد من الاستفهامات المثيرة للقلق بل للذعر خاصة وقد قال الله تعالى في حق الصلاة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، وهو ما يحذرنا من التهاون في أمر الصلاة، ولكن هل من شأن الأفلام الإباحية أن تحرمنا فضل هذه الفريضة لمدة أربعين يومًا؟، أو بصيغة أخرى هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم ؟، فبالتأكيد هذا الاستفهام لا يمكن لعاقل تجاهله أو أن يدعه يمر أمامه هكذا باستهانة فالمسألة ضرورية تخص فريضة ليس يومًا واحدًا وإنما أربعين.

هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة واجبة سواء شاهد الشخص الأفلام الإباحية أو لم يفعل تلك الأمور»، مشيرة إلى أن البعض يمتنع عن الصلاة؛ بسبب الإتيان بتلك الأفعال .

وأوضحت في إجابتها عن سؤال : « هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوم ؟»، أن الشخص عليه ألا يجعل مشاهدة تلك الأفلام مانعًا له عن الصلاة، مؤكدة أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام وتفسد القلب وتجلب النحس، حيث إن مشاهدة الأفلام الإباحية من المحرمات ولا اختلاف في ذلك وهي معصيةٌ من المعاصي، وقال أهل العلم إنّها -أي مشاهدة الأفلام الإباحية- لا تبطل الصلاة، وتبقى الصلاة صحيحة حسب أحكام الصلاة.

ورد أن مشاهدة الأفلام الإباحية مما يحرم ممارسته على المسلم وفعله وارتكابه، لذا يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله -عز وجل-، ويقلع عن ممارستها قبل أن توافيه المنية، ويندم يوم لا ينفع الندم، وإنما صلاة من يفعل المحرمات صحيحة من حيث أحكام الدنيا فلا يطالب بإعادتها، ولكن هل تقبل أو لا تقبل صلاته؟ فهذا بعلم الله -عز وجل-، قال -تعالى-: (قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

هل من يشاهد الأفلام الإباحية صلاته صحيحة

ورد أن الصلاة الحقيقية هي التي تمنع صاحبها من ارتكاب الفواحش لقوله تعالى :" وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ "، ومشاهدة الأفلام الإباحية عمل ينافي روح الصلاة ، وإذا أراد الإنسان أن يعلم هل قبلت صلاته أم لا فعليه أن ينظر إلى أعماله وسلوكياته فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا و لا شك فإن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام ومقدمة لحرام أكبر أيضا .. إذن أخي الكريم ندعوك لترك هذه العادة السيئة لتحصل على لذة العبادة والصلاة و قد ورد في الأحاديث أنه كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى!؟.

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