مطران طيبة يهنئ لوتشيا لتعيينها رئيسة إقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات

توجه، أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبرفقته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، لتقديم التهنئة إلى الأخت لوتشيا حلمي، لتعيينها رئيسة إقليمية لراهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات.

جاء ذلك بحضور الأخت ناهد، والأخت عبير، حيث قدم الأب المطران التهنئة باسم أسرة الإيبارشية، على الرسالة الجديدة في خدمة الكنيسة، والرهبنة معبرًا عن شكره للأخت لوتشيا، لما قدمته من خدمة ورسالة في المنطقة، حيث أنها حتى الآن رئيسة الدير، ومديرة المدرسة بالأقصر لمدة سبع سنوات، متمنيًا لها كل التوفيق في قيادة الرهبنة في الفترة القادمة.

من جانبها، عبرت الأخت لوتشيا عن تقديرها وامتنانها للزيارة، وثقتها في نعمة الله، لما أوكل إليها من خدمة، كما عبر راعي الإيبارشيّة أيضًا عن شكره وتقديره للأخت كيارا كارامانيو، الرئيسة السابقة للرهبنة، على فترة خدمتها، متمنيًا لها دوام النعمة والخير في رسالتها الجديدة.

جدير بالذكر أن لوتشيا تعتبر إحدى مؤمنات رعية رئيس الملائكة ميخائيل، بنجع الصياغ، بالأقصر.