راشفورد يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي والتوقيع

بات ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة إعارة تمتد لموسم واحد.

ومنح مانشستر يونايتد لاعبه الضوء الأخضر للسفر إلى مدينة برشلونة مساء أمس الأحد، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الكتالوني.

ونشر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الدولي الإنجليزي إلى مطار برشلونة، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية متطابقة، فإن الصفقة ستتضمن بند خيار الشراء مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، مع تحمل برشلونة الراتب الكامل للاعب طوال مدة الإعارة.