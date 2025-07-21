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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد بعد اقترابه من برشلونة

راشفورد
راشفورد
القسم الرياضي

اقترب ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومنح مانشستر يونايتد لاعبه الضوء الأخضر للسفر إلى مدينة برشلونة أمس الأحد، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الكتالوني.

ونشر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الدولي الإنجليزي إلى مطار برشلونة، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية متطابقة، فإن الصفقة ستتضمن بند خيار الشراء مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، مع تحمل برشلونة الراتب الكامل للاعب طوال مدة الإعارة.

أرقام ماركوس راشفورد: 

في الموسم الماضي لعب راشفورد مع مانشستر يونايتد 15 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد قبل أن تتم إعارته لنادي أستون فيلا في الدور الثاني من الدوري ويسجل هدفين ويصنع 3.

وفي مختلف البطولات مع أستون فيلا وصل إجمالي مشاركة راشفورد لـ 17 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6

أما مع مانشستر يونايتد منذ خروج اللاعب من قطاع الناشئين لعب 426 مباراة وسجل 138 هدف وصنع 77 هدفا.

حقق راشفورد لقب لاعب العام في الدوري الإنجليزي مرتين موسم 22-23 وموسم 19-20 وفاز بلقب اليوربا ليج 2016-2017 وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهم كأس الرابطة وبطولة كأس السوبر الإنجليزي.

برشلونة الدوري الإنجليزي راشفورد ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

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