23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 23 فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بحسب الوكالة الإخبارية "صفا".



وأفاد مراسل وكالة "صفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية على مفترق "ستيبس" بشارع النصر غربي مدينة غزة.



وأشار إلى وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.



وذكر أن مواطنًا استشهد، في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.



وقال إن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، وهم: أيمن صالح الرقب وزوجته إسراء يوسف أبو عليان واثنين من أبنائه عبد الله ونور، ومحمود حماد الرقب.



وأوضح أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا شمالي القطاع.

بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول المشفى صباح اليوم شهيدة، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّرة النار تجاه منزلها في منطقة مخيم البريج وسط القطاع.



وأشار إلى وصول جثمان شهيد فُقدت آثاره قبل أيام، جراء استهداف الاحتلال المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.



واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط القطاع.



و انتشلت طواقم الإسعاف جثمان الشهيد يحيى زكريا عيد من منطقة الزهراء وسط القطاع.



وفجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق الجنوبية الشرقية لدير البلح.



و ترتكب قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023،حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

