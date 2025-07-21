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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تاريخ التليفزيون المصري.. من لحظة البث الأولى إلى تحديات العصر الرقمي

ماسبيرو
ماسبيرو
إسراء عبدالمطلب

في 21 يوليو 1960، شهدت مصر لحظة تاريخية غيرت المشهد الإعلامي إلى الأبد، بإطلاق أول إشارة بث تلفزيوني ضمن إنجازات ثورة 23 يوليو 1952.

ومنذ ذلك اليوم، بدأت رحلة طويلة من المتعة والتثقيف، مزجت بين الترفيه وغرس القيم، وأعطت للشاشة الصغيرة دورًا محوريًا في حياة المصريين.

بدأ البث بآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، وظهر الإذاعي صلاح زكي كأول مذيع تلفزيوني معلنًا ميلاد “التلفزيون العربي من القاهرة”، لم يدم البث الأول أكثر من خمس ساعات، تخللته وقائع افتتاح مجلس الأمة، وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر، والنشيد الوطني، ثم نشرة الأخبار.

ورغم التحديات التي واجهت هذه الولادة الإعلامية، إلا أن التلفزيون المصري استطاع أن يكون مرآة تعكس تاريخ الأمة وثقافتها، وتحول من قناة واحدة إلى شبكة قنوات متنوعة.

ماسبيرو
 

الفكرة والبداية

تعود فكرة إنشاء تلفزيون مصري إلى عام 1954 بمبادرة من الصاغ صلاح سالم، تعطل المشروع بسبب العدوان الثلاثي عام 1956، لكنه عاد للحياة في 1959 بقيادة الدكتور عبد القادر حاتم. وفي 21 يوليو 1960 انطلق البث الرسمي.

نشأة التلفزيون عالميًا

بدأت الفكرة مع اختراع قرص "نبكو" عام 1884، وتطورت حتى بدأت بريطانيا بثًا منتظمًا عام 1936، وتبعتها دول كفرنسا، ألمانيا، اليابان، الاتحاد السوفيتي، والصين.

رحلة تطور الأجهزة

من شاشات بالأبيض والأسود إلى الشاشات الذكية المتصلة بالإنترنت، مر التلفزيون بتحولات كبرى شملت الألوان، الريموت، البث الرقمي، وتقنيات HD وLED.

ظهور التلفزيون عربيًا

كان العراق أول دولة عربية تبث تلفزيونيًا عام 1954، تلاه الجزائر، لبنان، ومصر. أما الكويت فكانت أول دولة خليجية تطلق تلفزيونًا رسميًا عام 1961.

تطور البنية التنظيمية والبث

شهد التلفزيون توسعًا بعد إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1970، وتحوّل إلى البث بالألوان بعد حرب أكتوبر. توسعت الشبكة لتشمل قنوات إقليمية وفضائية وتعليمية.

التلفزيون وقضايا الوطن

أنتج التلفزيون برامج تثقيفية، اجتماعية، فنية، علمية وتعليمية، وشارك في حملات محو الأمية منذ 1963. غطى قضايا المرأة، الأطفال، والأسرة.

خصائص التلفزيون كوسيلة إعلامية

جمع التلفزيون بين الصوت والصورة والحركة، ما جعله وسيلة فعالة لنقل الأحداث والثقافة والترويج والإعلان، وأداة ذات تأثير جماهيري كبير.

التلفزيون في مواجهة العصر الرقمي

اليوم، يواجه التلفزيون تحديات المنصات الرقمية وتراجع الجمهور التقليدي، لكنه أيضًا يملك فرصًا للنمو عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، وتطوير المحتوى الرقمي.

ومن أول بث تجريبي إلى شبكة إعلامية متكاملة، يظل التلفزيون المصري شاهدًا على تحولات المجتمع، وجسرًا بين الأجيال، رغم تغير الوسائل والتقنيات. ومع تحديات العصر الرقمي، تبقى مرونته ورغبته في التطور مفتاح استمراريته وتأثيره.

ومن جانبه، قال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، إن مسيرة التلفزيون المصري تُبرز مدى عمق التجربة الإعلامية الوطنية التي انطلقت من قلب القاهرة لتصبح مدرسة حقيقية في التنوير والتثقيف، فقد نجح التلفزيون منذ لحظة انطلاقه في أن يكون حاضنًا لقيم المجتمع وتطلعاته.

وأضاف العالم في تصريحات لـ “ صدى البلد”، أن التلفزيون المصري شكّل الذاكرة المرئية للشعب، وكان مرآة صادقة لعقود من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وقد ساهم في بناء الشخصية المصرية المعاصرة من خلال برامجه الرائدة ودراماه المؤثرة وإعلامييه الكبار.

ولفت إلى أنه رغم التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، فإن التلفزيون المصري لا يزال قادرًا على مواكبة المستقبل، شرط الاستثمار الجاد في المحتوى والتقنية، والعودة إلى الريادة التي طالما ارتبط بها اسمه في الوجدان العربي.

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