داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت داليا البحيري ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال .

كما اختارت البحيري، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة ، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة، التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز داليا البحيرى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.