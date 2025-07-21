حجز تذاكر قطار مجانية وخصم 75٪؜ لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

يبحث المواطنون عن أسعار تذاكر القطار 2025 وتخفيضات تذاكر القطار المتاحة لبعض الفئات الذين يتمكنون من حجز تذاكر قطار بنصف الثمن أو بتخفيضات كبيرة تصل إلى ٥٠ و٧٠ ٪؜ .

وتوفر هيئة السكة الحدبد أسعار تذاكر قطارات مخفضة لفئات معينة وهو ما يهم قطاع كبير من المواطنين ويبحثون عنها باستمرار ، وهو ما نستعرضه معكم في السطور التالية.

حجز تذاكر قطار مجانيّة

تذاكر قطار مجانية لهذه الفئات



-مرضى الأورام السرطانية: يحصلون على تذاكر مجانية بنسبة 100%.



-الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية (الصم): ركوب مجاني كلي.

- المواطنون فوق سن الـ70 عامًا: يركبون مجانًا على الدرجات العادية.



تذاكر القطار بنصف الثمن لهذه الفئات

-ضباط القوات المسلحة و الشرطة





-طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

- ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أسر ومصابي شهداء الشرطة والثورة.



- الهلال الأحمر والصليب الأحمر.



- أصحاب المعاشات فوق سن 60 عامًا.



- الأطفال بين 4 إلى 10 سنوات.





تذاكر قطار بنصف الثمن

خصم على تذاكر القطار لهذه الفئات

-المحاربون القدماء والمرافق (إن وجد): يحصلون على خصم 75%.

-مجموعات الشباب والرياضة:

- من 1 إلى 19 فردًا: خصم 50%.

- أكثر من 19 فردًا: خصم 66.6%.