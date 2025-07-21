قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان
تاريخ التليفزيون المصري.. من لحظة البث الأولى إلى تحديات العصر الرقمي
تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا
بملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور
وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية
جيش الاحتلال: سنقصف أي مكان يمثل تهديدا لإسرائيل مهما بلغت المسافة
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
"درجات الرأفة" تنقذ بعض الطلاب من الرسوب قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة
مصر تمضي نحو تصدير الدواء لإفريقيا.. مشروع لتأسيس مصنع مشترك في زامبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد غالي

انطلقت اليوم أولى رحلات المرحلة الثانية من خطة عودة السودانيين إلى بلادهم، حيث غادر قطار خاص من محطة القاهرة متجها إلى أسوان، ومنها إلى العاصمة السودانية الخرطوم عبر النيل، في إطار جهود إنسانية لتيسير عودة الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

وتتحمل منظومة الصناعات الدفاعية السودانية التكلفة الكاملة للرحلة، بما في ذلك مصاريف النقل والرسوم ووجبات غذائية مجانية طوال الرحلة، دون تحميل الركاب أي تكاليف.

 ويجرى الحجز للرحلات المجانية من خلال أرقام التواصل التي تم توزيعها في مجموعات السودانيين داخل مصر، على أن يتم تسيير قطار أسبوعيا في هذه المرحلة.

مواعيد القطارات 

خطة تطوير شاملة للسكة الحديد

تواصل وزارة النقل المصرية تنفيذ خطة تطوير شاملة للسكك الحديدية تتضمن توريد 1350 عربة قطار جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو، والتعاقد على 240 جرارا حديثا من شركة جنرال إليكتريك تم استلام 210 منها حتى الآن. 

كما تم تجديد 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية بتكلفة بلغت 5 مليارات جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.

مواعيد قطارات القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

تشهد رحلات القطارات بين القاهرة وأسوان انتظاما في المواعيد اليوم، مع توفر العديد من الدرجات المختلفة من قطارات VIP، والإكسبريس المكيفة، وقطارات تالجو الفاخرة، لتناسب جميع فئات الركاب.
ينطلق القطار رقم 1902 (إكسبريس مكيف إسباني) من القاهرة الساعة 12:20 صباحا، ويصل أسوان في الساعة 1:20 ظهرا، وسعر التذكرة 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيها للدرجة الثانية.
القطار رقم 980 (VIP) يتحرك في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى أسوان في 10:25 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 335 جنيها للدرجة الأولى و215 جنيها للدرجة الثانية.
أما القطار رقم 2010 (إكسبريس مكيف إسباني)، فيغادر القاهرة الساعة 10:00 صباحا، ويصل إلى أسوان الساعة 10:55 مساء، بنفس أسعار القطار رقم 1902.
القطار رقم 982 ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 ظهرا، ويصل إلى أسوان الساعة 2:25 صباحا، وسعر التذكرة 335 جنيها للدرجة الأولى و215 جنيها للدرجة الثانية.
القطار رقم 2006 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 6:00 صباحا.
القطار رقم 2012 يتحرك الساعة 5:30 مساء من القاهرة، ويصل أسوان الساعة 6:20 صباحا، بنفس أسعار القطارات VIP.
قطار تالجو رقم 2030 يغادر القاهرة في الساعة 7:00 مساء، ويصل أسوان في 6:40 صباحا، وتبلغ قيمة التذكرة 700 جنيه للدرجة الأولى و550 جنيها للدرجة الثانية.
القطار رقم 988 (إكسبريس مكيف إسباني) يتحرك الساعة 7:10 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 7:50 صباحا.
القطار رقم 2014 (VIP) يغادر القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 9:40 صباحا.
القطار رقم 996 (إكسبريس مكيف) يغادر الساعة 10:00 مساء، ويصل أسوان الساعة 11:30 صباحا.
القطار رقم 2008 (VIP) يغادر القاهرة الساعة 11:00 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 11:45 صباحا.

تتوفر الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر أو من خلال شبابيك المحطات، مع ضرورة الحجز المبكر لضمان مقاعد الرحلات الطويلة، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع معدل الإقبال على السفر إلى صعيد مصر.

مواعيد القطارات القطارات مواعيد عوّده السودانين عوده موعد القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

هل تواجه صناديق الاستثمار بالذهب تقلبات السوق وأسعار الفائدة؟.. برلمانية تجيب

النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

محلية النواب: التوجه نحو المدن الذكية وتطويرها أمر إيجابي للدولة والمواطن

غرامة مالية

انتخابات الشيوخ 2025.. المؤبد عقوبة الاعتداء على القائمين بالعملية الانتخابية

بالصور

سوزي لـ تامر حسنى: بغير عليك.. والأخير: عازمك في الساحل

سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بالسيارات الجديدة تحت سعر 30 ألف دولار

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد