قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان

انطلقت اليوم أولى رحلات المرحلة الثانية من خطة عودة السودانيين إلى بلادهم، حيث غادر قطار خاص من محطة القاهرة متجها إلى أسوان، ومنها إلى العاصمة السودانية الخرطوم عبر النيل، في إطار جهود إنسانية لتيسير عودة الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

وتتحمل منظومة الصناعات الدفاعية السودانية التكلفة الكاملة للرحلة، بما في ذلك مصاريف النقل والرسوم ووجبات غذائية مجانية طوال الرحلة، دون تحميل الركاب أي تكاليف.

ويجرى الحجز للرحلات المجانية من خلال أرقام التواصل التي تم توزيعها في مجموعات السودانيين داخل مصر، على أن يتم تسيير قطار أسبوعيا في هذه المرحلة.

مواعيد القطارات

خطة تطوير شاملة للسكة الحديد

تواصل وزارة النقل المصرية تنفيذ خطة تطوير شاملة للسكك الحديدية تتضمن توريد 1350 عربة قطار جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو، والتعاقد على 240 جرارا حديثا من شركة جنرال إليكتريك تم استلام 210 منها حتى الآن.

كما تم تجديد 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية بتكلفة بلغت 5 مليارات جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.

مواعيد قطارات القاهرة إلى أسوان وأسعار التذاكر اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

تشهد رحلات القطارات بين القاهرة وأسوان انتظاما في المواعيد اليوم، مع توفر العديد من الدرجات المختلفة من قطارات VIP، والإكسبريس المكيفة، وقطارات تالجو الفاخرة، لتناسب جميع فئات الركاب.

ينطلق القطار رقم 1902 (إكسبريس مكيف إسباني) من القاهرة الساعة 12:20 صباحا، ويصل أسوان في الساعة 1:20 ظهرا، وسعر التذكرة 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيها للدرجة الثانية.

القطار رقم 980 (VIP) يتحرك في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى أسوان في 10:25 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 335 جنيها للدرجة الأولى و215 جنيها للدرجة الثانية.

أما القطار رقم 2010 (إكسبريس مكيف إسباني)، فيغادر القاهرة الساعة 10:00 صباحا، ويصل إلى أسوان الساعة 10:55 مساء، بنفس أسعار القطار رقم 1902.

القطار رقم 982 ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 ظهرا، ويصل إلى أسوان الساعة 2:25 صباحا، وسعر التذكرة 335 جنيها للدرجة الأولى و215 جنيها للدرجة الثانية.

القطار رقم 2006 (VIP) ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 6:00 صباحا.

القطار رقم 2012 يتحرك الساعة 5:30 مساء من القاهرة، ويصل أسوان الساعة 6:20 صباحا، بنفس أسعار القطارات VIP.

قطار تالجو رقم 2030 يغادر القاهرة في الساعة 7:00 مساء، ويصل أسوان في 6:40 صباحا، وتبلغ قيمة التذكرة 700 جنيه للدرجة الأولى و550 جنيها للدرجة الثانية.

القطار رقم 988 (إكسبريس مكيف إسباني) يتحرك الساعة 7:10 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 7:50 صباحا.

القطار رقم 2014 (VIP) يغادر القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 9:40 صباحا.

القطار رقم 996 (إكسبريس مكيف) يغادر الساعة 10:00 مساء، ويصل أسوان الساعة 11:30 صباحا.

القطار رقم 2008 (VIP) يغادر القاهرة الساعة 11:00 مساء، ويصل إلى أسوان الساعة 11:45 صباحا.

تتوفر الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر أو من خلال شبابيك المحطات، مع ضرورة الحجز المبكر لضمان مقاعد الرحلات الطويلة، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع معدل الإقبال على السفر إلى صعيد مصر.