مصر وقطر تبحثان إطلاق باقة سياحية موحدة لترويج القاهرة والدوحة

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، سعد بن علي الخرجي رئيس هيئة قطر للسياحة، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.



وقد جاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية المستمرة التي يتم عقدها بين الجانبين المصري والقطري لدفع وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في مجالات السياحة والاستثمار السياحي، ومناقشة فرص إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تعود بالنفع على القطاع في البلدين خلال الفترة المقبلة.

السياحة في مصر وقطر

وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد ناصر اشكناني مستشار رئيس قطر للسياحة، و عبد الله الفلاسي مدير مكتب رئيس قطر للسياحة، والسيد أحمد الجنيدي مسئول البروتوكول لرئيس قطر للسياحة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من التباين الموجود في المقومات السياحية بالبلدين، ووضع آليات تنفيذ برامج سياحية متكاملة تستهدف جذب السائحين من الأسواق السياحية البعيدة ومنها اليابان واستراليا، من خلال إعداد باقات موحدة تجمع بين القاهرة والدوحة وتضم عدد من الوجهات السياحية بالبلدين، في ضوء الاستفادة مما تتمتع به قطر من شبكة الطيران تغطي معظم تلك الأسواق الواعدة.



وقد تم الاتفاق على تبادل الزيارات المهنية بين مسئولي السياحة في البلدين وممثلي القطاع الخاص السياحي، خلال الفترة القليلة المقبلة للقيام بجولات مهنية بالوجهات السياحية المختلفة في البلدين لعمل مسودة لبرنامج سياحي واحد متكامل بينهما للأسواق البعيدة، على أن تبدأ هذه الزيارات بوفد من مسئولي Visit Qatar و Qatar Holidays إلى مصر، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماعات موسعة بين الوفد القطري ورجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، وممثلين من الوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، مع التركيز على آليات تبادل الخبرات في قطاعي الضيافة والفندقة.

وفي هذا الإطار، حرص السيد شريف فتحي على استعراض بعض جهود وزارة السياحة والآثار في ملف التدريب والاستثمار في العنصر البشري الموجود بالوزارة والقطاع السياحي في مصر، ومنها اعتزام الوزارة قريباً على إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص تحت اسم (EGTAP.com). وأضاف أن هذه المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة متخصصة ومتنوعة تواكب متطلبات السوق.

كما تحدث أيضاً عن بروتوكولات التعاون الاستراتيجية التي شهد توقيعها في بداية الأسبوع الجاري بين غرفة المنشآت الفندقية وشركتين من الشركات الدولية الرائدة عالمياً في مجال التدريب الرقمي على الضيافة والفندقة على مستوى العالم.

كما تناول اللقاء أيضاً مناقشة سبل تنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة، والمشاركة المتبادلة في المعارض والمهرجانات السياحية بالبلدين، وبحث فرص تعزيز الاستثمارات القطرية في قطاع السياحة المصري.

وتعكس هذه الزيارة استمرار الزخم في العلاقات السياحية بين مصر وقطر، والذي تجلّى في مشاركة السيد وزير السياحة والآثار في أعمال الدورة الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي عُقدت في مدينة الدوحة خلال شهر فبراير الماضي، ما يعكس التقدير المتبادل والتواصل المستمر.