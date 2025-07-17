السياحة مستمرة رغم التقلبات الجوية في أسوان.. وأبو سمبل يستقبل مئات الزوار

رغم تقلبات الطقس، أكد مراسل "إكسترا نيوز" أن السياحة في أسوان لم تتأثر بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن معبد أبو سمبل استقبل نحو 1630 سائحًا من جنسيات متعددة حتى العاشرة صباحًا، في وقت لم تُسجل فيه أي تأثيرات على باقي المواقع الأثرية مثل معابد كوم أمبو وإدفو وأسوان.

المعالم الأثرية في مأمن والرحلات مستمرة

وأوضح أن المناطق الأثرية تعمل بكفاءة ولم تتأثر بالعاصفة الترابية، ما يعكس التنسيق المسبق بين الجهات السياحية والسلطات المحلية للحفاظ على انتظام الزيارات في ظل الظروف الجوية الصعبة.

تحسّن نسبي في الطقس خلال ساعات الصباح

شهدت الأجواء تحسنًا نسبيًا منذ الثامنة صباحًا مع سطوع الشمس، إلا أن الأتربة لا تزال عالقة في طبقات الجو العليا.

كما تسير حركة السيارات والقطارات بشكل طبيعي، دون تعطيل في المصالح الحكومية.

الأرصاد توقعت أمطارًا رعدية.. والطقس ظل جافًا

ولفت جاد إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد توقعت سقوط أمطار رعدية على أسوان أمس، إلا أن الطقس ظل جافًا رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 43 درجة مئوية، مع رطوبة مرتفعة زادت الإحساس بالحرارة.