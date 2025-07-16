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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع لمناقشة ملف السياحة العلاجية وتوفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة أخر مستجدات ملف السياحة العلاجية، والاستعدادات الجارية لإطلاق منصة السياحة العلاجية، بالاضافة الى توفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور نور الدين مصطفى، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك،وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهنى.

يأتى ذلك الاجتماع بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالنهوض بملف السياحة العلاجية والترويج للخدمات الصحية المقدمة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض التطورات التى تمت في ملف السياحة العلاجيه، والاستعدادات الخاصة بإطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية حيث تتضمن جميع الخدمات العلاجية، واللوجستية، وكذلك مناقشة تذليل كافة التحديات، وإتاحة بيئة عمل آمنه للأطباء، والمرضى القادمين للعلاج من الخارج.

وأشار «عبدالغفار» الى أن الإجتماع بحث فرص التعاون مع الدكتور نور، في قطاع التدريب المهني، في طب الأسنان، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، وكذلك الاستفادة من امكانات  قطاع التدريب، ووضع برامج مستهدفة للتدريب لصقل مهارات أطباء الأسنان، مشيرًا الى أن الوزارة قامت بتطوير عيادات الأسنان في المستشفيات، والوحدات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية الخاصة بالأسنان، للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في مجال طب الأسنان.

تواجد قطاع طب الأسنان في النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي

ولفت «عبدالغفار» الى أن الإجتماع ناقش تواجد قطاع طب الأسنان في النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يعقد في الفترة من 10الى14 نوفمبر من العام الجاري، وعقد حلقات نقاشية لاكتشاف القدرات الطبية من الكوادر العاملة في مجال طب الأسنان.

حضر الإجتماع الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المهنى المستمر بقطاع تنمية المهن الطبية، والدكتوره إسراء أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب بالإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، والدكتوره هبة عبدالعزيز، مديرة عام اكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى.

وزير الصحة ملف السياحة ملف السياحة العلاجيه أطباء الأسنان الكونجرس

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