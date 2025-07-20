قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
قدم روحه فداءً للوطن.. النبراوي ينعى المهندس مصطفى أنور عفيفي
سعر الدولار مساء اليوم 20-7-2025
بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل
قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا
الهلال الأحمر الميداني: نواجه مجـ.ـزرة كبرى في غزة ونقصا حادا بالأدوية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية
آخر يوم في الأهلي.. رحيل وسام أبو علي والنادي يمنحه مكافأة 25 مليون جنيه
مدبولي لوزيرة التنمية الألمانية: شراكتنا طويلة الأمد قائمة على المصالح والالتزامات المتبادلة
خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل
مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

في مبادرة إنسانية لتسهيل عودة الأخوة السودانيين إلى وطنهم، ينطلق غدًا قطار خاص من مصر مخصصًا للراغبين في العودة الطوعية وذويهم. 

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم السودانيين في ظل الظروف الراهنة، وتهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة لمئات الأسر.
 

تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين

وفي إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين  إلى السودان  الشقيقة .

تشغيل قطار مخصوص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لتسهيل نقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان ، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 ( ثالثة مكيفة ) من القاهرة إلى أسوان يوم الإثنين  الموافق 21 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00  ويصل أسوان الساعة 23:00 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يعود بقطار رقم 1945 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب يوم الثلاثاء الموافق 22 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقاً للجدول المرفق . 


يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر 
  

تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله الى ميناء السد العالى النهرى .

 وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لأشقائنا السودانيين رحلة آمنة ، وعودة كريمة إلى وطنهم.

مصر السكة الحديد السودانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

الدواجن وبيض

انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

ترشيحاتنا

الانتخابات

الوطنية للانتخابات: انتهاء موعد التنازل عن الترشح في مجلس الشيوخ

محكمة

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقـ.تل سيدة لسرقة ذهبها بالقليوبية

هدير عبدالرازق

3 شروط تنهي الخلاف بين البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أمام النيابة

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد