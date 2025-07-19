زيادة المنح | نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق تزف بشرى لأعضائها

أعلن مجلس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع الأعضاء من الناحية الاجتماعية والترفيهية، تشمل زيادة المنح والإعانات، وفتح باب الحجز لمصيف النقابة بمدينة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من يوليو/تموز 2025.

ففي الجانب المالي، أقرت النقابة زيادة قيمة المنح المقدمة للأعضاء، حيث تم تعديل مبالغ الصرف في حالات الوفاة، والزواج، والولادة، إضافة إلى رفع المبالغ المخصصة عند إنهاء الاشتراك، والتي تتفاوت حسب عدد سنوات الاشتراك. ووفقًا للتعديلات، فقد ارتفع بدل الوفاة إلى (1500 جنيه) بدلًا من (1000 جنيه)، وبدل الزواج إلى (500 جنيه) بدلًا من (200 جنيه) لكل من حالتي الزواج أو زواج اثنين من الأبناء.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح فكري عن فتح باب الحجز لمصيف النقابة في بورسعيد بعد إجراء صيانة وتجديد شاملين شملت الدهانات، والمرافق، وتجديد الفرش والأثاث بالكامل، لتوفير بيئة إقامة لائقة بالعاملين وأسرهم.

وأشار رئيس النقابة إلى أن الأسعار المعلنة تم تحديدها بناءً على دراسات دقيقة، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدًا أنها لا تُقارن بتكلفة ليلة واحدة في أحد فنادق بورسعيد، وأن المبالغ المحصلة تُستخدم في تغطية تكاليف الصيانة والمرافق لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد فكري أن مصيف النقابة ملك لجميع العاملين، ويهدف لتوفير متنفس اجتماعي وترفيهي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واختتم تصريحه بتمنياته لجميع الزملاء بقضاء أوقات ممتعة ومريحة خلال فترة المصيف، والاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار اهتمام النقابة برفع مستوى الرعاية المتكاملة لأعضائها.