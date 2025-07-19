قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء
جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير
صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق
50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
حكم الحجامة يثير جدلا فقهيا.. كريمة: ليست سنة.. ودار الإفتاء تحسم الخلاف
الزمالك يتحرك لحسم عقود اللاعبيين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل .. التعليم تحسم الجدل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة المنح | نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق تزف بشرى لأعضائها

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلن مجلس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تحسين أوضاع الأعضاء من الناحية الاجتماعية والترفيهية، تشمل زيادة المنح والإعانات، وفتح باب الحجز لمصيف النقابة بمدينة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من يوليو/تموز 2025.

ففي الجانب المالي، أقرت النقابة زيادة قيمة المنح المقدمة للأعضاء، حيث تم تعديل مبالغ الصرف في حالات الوفاة، والزواج، والولادة، إضافة إلى رفع المبالغ المخصصة عند إنهاء الاشتراك، والتي تتفاوت حسب عدد سنوات الاشتراك. ووفقًا للتعديلات، فقد ارتفع بدل الوفاة إلى (1500 جنيه) بدلًا من (1000 جنيه)، وبدل الزواج إلى (500 جنيه) بدلًا من (200 جنيه) لكل من حالتي الزواج أو زواج اثنين من الأبناء.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح فكري عن فتح باب الحجز لمصيف النقابة في بورسعيد بعد إجراء صيانة وتجديد شاملين شملت الدهانات، والمرافق، وتجديد الفرش والأثاث بالكامل، لتوفير بيئة إقامة لائقة بالعاملين وأسرهم.

وأشار رئيس النقابة إلى أن الأسعار المعلنة تم تحديدها بناءً على دراسات دقيقة، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدًا أنها لا تُقارن بتكلفة ليلة واحدة في أحد فنادق بورسعيد، وأن المبالغ المحصلة تُستخدم في تغطية تكاليف الصيانة والمرافق لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد فكري أن مصيف النقابة ملك لجميع العاملين، ويهدف لتوفير متنفس اجتماعي وترفيهي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واختتم تصريحه بتمنياته لجميع الزملاء بقضاء أوقات ممتعة ومريحة خلال فترة المصيف، والاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار اهتمام النقابة برفع مستوى الرعاية المتكاملة لأعضائها.

بورسعيد الأنفاق عبد الفتاح فكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

حسام حبيب

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

الشباب والرياضة بالشرقية

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

بالصور

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد