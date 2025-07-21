خلال دقائق.. انطلاق قطار لتسهيل عودة السودانيين من مصر

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، من محطة قطار رمسيس، إن الحكومة تقدم خدمات كثيرة للأشقاء السودانيين، وأن الحكومة توفر قطارا يحمل رقم ،1940 لنقل الأشقاء من محطة رمسيس لـ مدينة أسوان.



وأضاف أن وزير النقل كلف بتوفير جميع الخدمات للأشقاء السودانيين من أجل الانتقال إلى أسوان، وبعد ذلك يتم الانتقال عبر البواخر لـ السودان.



وأوضح مراسل القناة أنه خلال دقائق سيتم انطلاق القطار، وأنه سيصل في الساعة 11 مساء لـ محافظة أسوان بعد المرور على محطة الجيزة وأسيوط وسوهاج، ووصولا إلى أسوان، وبعد ذلك ينتقلون إلى بلادهم، وأن الانتقال يكون برغبة من الأشقاء.



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لتسهيل نقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم مرورًا بمحافظة أسوان ، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 ( ثالثة مكيفة ) من القاهرة إلى أسوان يوم الإثنين الموافق 21 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل أسوان الساعة 23:00 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يعود بقطار رقم 1945 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب يوم الثلاثاء الموافق 22 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقاً للجدول المرفق .

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر





تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين



وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله الى ميناء السد العالى النهرى .

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لأشقائنا السودانيين رحلة آمنة ، وعودة كريمة إلى وطنهم.