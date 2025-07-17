رئيسة لجنة العودة للسودان: نشكر مصر والرئيس السيسي.. لم نشعر أننا غرباء

أميمة عبدالله، رئيس لجنة العودة طواعية للسودان، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة على الجهود التي تمت من أجل العمل على عودة السودانيين لوطنهم.

وقالت أميمة عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " أنه لم نشعر خلال تواجدنا في مصر إننا غرباء، ولكن شعرنا بأننا في بلدنا وبيتنا، مؤكدا أن السودانيين يكنون التقدير لمصر.

وتابعت رئيس لجنة العودة طواعية للسودان، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة بذل مجهودات كبيرة، وأصبحت الأمور سهلة لعودة السودانيين.



وأشارت إلى أنه سيكون هناك تفويج نحو 100 ألف سوداني يوم الإثنين المقبل، ضمن خطة شاملة لتيسير العودة الطوعية، مشددة على أهمية زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا داخل الأراضي السودانية.