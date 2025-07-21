وفاة شاب بعد اصطدام قطار بـ توك توك فى المنوفية

أعلنت مستشفي الباجور في محافظة المنوفيةوفاة الشاب أحمد فتحي نصر الدين من قرية جروان بمركز الباجور وذلك بعد اصطدام قطار به أثناء عبوره بتوك توك شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية جروان عقب إعلان وفاة الشاب ووصفه الأهالي بأنه كان حسن الخلق طيب السمعة معروف بين الجميع من أبناء قريته.

وانتشر نعيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.

وكان قطار بنها منوف قد اصطدم بتوك توك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور باصطدام قطار بتوك توك بقرية جروان.

بالانتقال تبين إصابة سائق التوك التوك وبنقله إلى مستشفي الباجور تم إعلان وفاته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.