العمل: حصر عمال الدليفري لضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية

أطلق وزير العمل محمد جبران، حملة "سلامتك تهمنا"، الخاصة بدعن عمال وسائقي الدليفري، وأعلن الوزير على ضرورة البدء في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات الدليفري، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

وأوضح "جبران"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق الحملة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان بيئة عمل آمنة ومُنظمة للفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وعلى رأسهم عمال "الدليفري"، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتكامل الجهود مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور.