قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
الزمالك يوجه رسالة دعم مؤثرة لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية
هجوم يوم الصفر.. تحذير من اختراق سيبراني واسع النطاق| ما القصة؟
الحماية المدنية تختبر أنظمة الحريق للأبراج الإدارية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أضغر شهيد في المسيحية.. الكنيسة تحيي تذكار القديسين كيرياكوس ويوليطة أمه

كيرياكوس ويوليطة أمه
كيرياكوس ويوليطة أمه
ميرنا رزق

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبيب حسب التقويم القبطي، ذكرى استشهاد القديسين كيرياكوس ويوليطة أمه.

كيرياكوس ويوليطة أمه

وقال كتاب “السنكسار الكنسي”، الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه  في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء ( 305م ) استشهد القديسان كيرياكوس ويوليطة أمه.

وأضاف السنكسار:  “ومعنى كيرياكوس “الرباني”، ويعتبر أصغر شهيد اعترف بالسيد المسيح بعد أطفال بيت لحم”.

وتابع: “وُلِدَ القديس كيرياكوس بمدينة أيقونية بآسيا الصغرى سنة 302م من أبوين مسيحيين غنيين من أشراف المدينة. توفي والده تاركاً الطفل كيرياكوس الذي كان جميل الصورة جداً، واهتمت أمه القديسة يوليطة بتربيته، وأول كلمة علمته أن ينطقها هي كلمة ”أنا مسيحي"، كما اهتمت بتربيته على مبادئ الإيمان المسيحي".

وواصل السنكسار: “وعندما أنكر دقلديانوس الإيمان وأمر باضطهاد المسيحيين في كل مكان، خافت القديسة يوليطة أن ينالها أذى وتترك الطفل الصغير إلى مصير مجهول، فتركت المدينة ومعها الطفل كيرياكوس، الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ثلاث سنوات، واثنتين من جواريها وذهبت إلى سلوكية. ولكنها قابلت ذات الوضع هناك فقررت الذهاب إلى طرسوس”.

واستطرد: “وعلى أثر وصولها إلى طرسوس عرف الوالي إسكندروس أنها مسيحية فقبض عليها وهي تحمل طفلها على ذراعيها، فلما رأت الجاريتان ما حدث للقديسة هربتا مختبئتين عن أعين الحراس ولكنهما كانتا تتبعانها من بعيد”.

وأوضح السنكسار: “ولما وقفت القديسة يوليطة وطفلها كيرياكوس على ذراعها أمام الوالي سألها عن اسمها ووطنها وديانتها، فأجابت بكل شجاعة ”أنا مسيحية" دون أن تظهر ذاتها أو اسمها أو وطنها لاحتسابها أن قولها "أنا مسيحية" كان محتوياً على جميع الصفات الإيمانية بالرب يسوع المسيح وأن هذا هو فخرها ومجدها". 

غضب الوالي جداً وقال لها: “ألا تعلمين أن الملك قد أخرج كل آلات التعذيب والموت للمسيحيين، وإني أشفق عليك وعلى الطفل الصغير ويبدو عليكِ أنك من أشراف القوم”، فقالت له القديسة يوليطة: "نعم ألا تعلم أيضاً أن المسيحيين مستعدون للعذاب والموت وأن تعذيبكم يزيدنا إيماناً وشجاعة".

وقال السنكسار: “فغضب الوالي جداً وأمر بخطف طفلها من بين ذراعيها، ولكن الطفل كيرياكوس كعادة الأطفال تشبث بأمه فتقدم الجلاد وانتزعه منها بكل قسوة وظل يبكى بشدة ويندفع نحو أمه بكل جسمه وهو لا يحول نظره عنها، بعد ذلك أمر الوالي بجلدها بأعصاب البقر بلا شفقة حتى سال دمها والطفل لا يحول نظره عن أمه ويبكى ويصرخ بشدة”.

وأضاف: “حاول الوالي أن يلاطفها ويثير فيها عاطفة الأمومة وترجع عن رأيها وتسجد للأصنام فتنجو لتربي طفلها، فرفضت بشدة وقالت له: ”إن قولك هذا لا يقبله طفل ذو ثلاث سنوات"، فقال لها: “نسأل الطفل هذا”، فأنطق الله الطفل كيرياكوس وصاح قائلاً: "إن معبوداتك حجارة وأخشاب صنع الأيدي وليس إلهاً إلا سيدي يسوع المسيح"، فاندهش الحاضرون وافتضح أمر الوالي، ما جعله يزيد من تعذيب القديسة".

أضغر شهيد في المسيحية 

وفيما هم يعذبون القديسة يوليطة أخذ الوالي يلاطف الطفل كيرياكوس ويداعبه بعلامات الحب والعطف، ثم ضمه إلى صدره محاولاً أن يُقَبِلَه غير أن كيرياكوس لم يلتفت إليه وعينه على أمه وبيديه الصغيرتين استطاع أن يبعد فم الوالي الدنس من الدنو من وجهه الطاهر ويضرب الوالي بيديه ورجليه وينشب أظافره في وجهه، وبدلاً من أن يصرخ صراخ الأطفال الطبيعي كان يصرخ بكلمات واضحة مسموعة من الجميع: "أنا مسيحي.. أنا مسيحي"، فامتلأ الوالي غيظاً وأمسكه من قدميه وطرحه بشدة على الأرض من كرسيه المرتفع فارتطمت رأس الطفل بإحدى الدرجات المقام عليها الكرسي وتهشمت وفاضت روحه ونال إكليل الشهادة، ولم يكن يتعدى الثالثة من عمره.

ولما نظرت أمه القديسة يوليطة أن ابنها نال إكليل الشهادة امتلأت ابتهاجاً وشكرت الرب، وزاد احتمالها للعذاب الشديد. أما الوالي فأمر أن يُمَزَقْ جسمها بمخالب حديدية وسكبوا عليها القار المغلي.

واختتم السنكسار: “قطعوا رأسها بحد السيف فنالت إكليل الشهادة، وكان ذلك في سنة 305م فجاءت الجاريتان وأخذتا الجسدين الطاهرين وخبأتهما في إحدى المغارات بجوار مدينة طرسوس، ولما ملك قسطنطين أخذوا الجسدين الطاهرين وكفنوهما بأطياب فاخرة ودفنوهما بإكرام عظيم”. 

وتوجد أجزاء من رفات الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بدير السريان العامر ببرية شيهيت، وكذلك بكنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة. 

وتوجد كنيسة تحمل اسم الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه في مدينة طهطا، ويرجع تاريخها إلى سنة 550م.

الكنيسة القديسان كيرياكوس ويوليطة أمه كيرياكوس ويوليطة أمه كيرياكوس السنكسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

كريم نيدفيد

نيدفيد مودعا الأهلي: قصتي بدأت مع النادي وأنا عندي 8 سنين ولن تنتهي

أحمد حسن كوكا

هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم سوبر؟.. أحمد شوبير يكشف الحقيقة

رودريجو

رودريجو يثير الجدل في مدريد.. ليفربول يراقب الموقف وتحركات اللاعب تشعل التكهنات

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد