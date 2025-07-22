قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يزور مقر "المقاولون العرب" في نيجيريا ويشيد بدورها في دعم التنمية الإفريقية
التعليم: لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن والوزير "ماكلمش الأوائل"
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. تدريبات فردية قبل الظهور الرسمي

راشفورد
راشفورد
منتصر الرفاعي

استهل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مشواره مع نادي برشلونة بخوض تدريبات فردية داخل المدينة الرياضية "خوان جامبر"، في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، من المقرر أن يشارك راشفورد، اليوم الثلاثاء، في أول حصة تدريبية جماعية له مع برشلونة، حيث سيتعرّف على زملائه الجدد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وكان راشفورد قد غاب عن انطلاقة فترة الإعداد مع مانشستر يونايتد، ويسعى الآن إلى استعادة جاهزيته البدنية في أسرع وقت ممكن، استعدادًا لبداية قوية مع فريقه الجديد.

وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية الروتينية في المركز الطبي بالمدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي، حيث تلقى التهاني من المدرب فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين أبديا دعمهما الكامل له خلال لقاءات مباشرة وأحاديث هاتفية سابقة، أكدا خلالها ثقتهما في قدرته على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

ورحب مسئولو برشلونة براشفورد بحرارة، في وقت أبدى فيه اللاعب استعدادًا لتقديم موسم مميز، خصوصًا بعد أن وافق على تخفيض راتبه لتسهيل الصفقة، ما خفف على مانشستر يونايتد عبءًا ماليًا قدره نحو 14 مليون جنيه إسترليني.

وتنص الصفقة، التي تمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة، على بند خيار الشراء النهائي مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني، ما يفتح الباب أمام استمرار محتمل للاعب داخل أسوار "كامب نو" بعد نهاية الموسم المقبل.

ماركوس راشفورد نادي برشلونة خوان جامبر برشلونة مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أمينة رفيق

وزير الشباب والرياضة ينعى الحكم الدولي في المصارعة أمينة رفيق

الاهلي

قرار عاجل من ريبيرو بشأن وديات الأهلي

الغندور

الغندور يوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي ..تفاصيل

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد