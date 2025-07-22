راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. تدريبات فردية قبل الظهور الرسمي

استهل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مشواره مع نادي برشلونة بخوض تدريبات فردية داخل المدينة الرياضية "خوان جامبر"، في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، من المقرر أن يشارك راشفورد، اليوم الثلاثاء، في أول حصة تدريبية جماعية له مع برشلونة، حيث سيتعرّف على زملائه الجدد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وكان راشفورد قد غاب عن انطلاقة فترة الإعداد مع مانشستر يونايتد، ويسعى الآن إلى استعادة جاهزيته البدنية في أسرع وقت ممكن، استعدادًا لبداية قوية مع فريقه الجديد.

وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية الروتينية في المركز الطبي بالمدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي، حيث تلقى التهاني من المدرب فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين أبديا دعمهما الكامل له خلال لقاءات مباشرة وأحاديث هاتفية سابقة، أكدا خلالها ثقتهما في قدرته على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

ورحب مسئولو برشلونة براشفورد بحرارة، في وقت أبدى فيه اللاعب استعدادًا لتقديم موسم مميز، خصوصًا بعد أن وافق على تخفيض راتبه لتسهيل الصفقة، ما خفف على مانشستر يونايتد عبءًا ماليًا قدره نحو 14 مليون جنيه إسترليني.

وتنص الصفقة، التي تمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة، على بند خيار الشراء النهائي مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني، ما يفتح الباب أمام استمرار محتمل للاعب داخل أسوار "كامب نو" بعد نهاية الموسم المقبل.