قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أمر الإحالة وتفاصيل أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال
قرار عاجل من لجنة التخطيط للكرة بالأهلي .. تعرف عليه
النيل للطيران ومستشفيات عين شمس يوقعان بروتوكولًا لدعم أطفال زراعة النخاع
وزير الصناعة يبحث تنفيذ مشروعات النقل وتوسيع التعاون الاستثماري مع الكويت
وزير الخارجية والهجرة يشيد بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري في أبوجا
يونيسف: 180% نسبة سوء التغذية بين الرضع و الأطفال في غزة
جارديشار يكشف سر تغيير فانلة رقم 10 مع الأهلي
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالى
الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الإنساني في القطاع حرج للغاية
20 سيارة إطفاء تواجه النيران في حريق مصنع أكتوبر و15 مصابا| صور
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة
مجاعة تتفاقم وسوء تغذية بين الأطفال .. حصار الاحتلال يفتك بسكان غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أمر الإحالة وتفاصيل أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال

حسن راتب
حسن راتب
رامي المهدي

تفاصيل مثيرة كشفتها أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.

بدأت القضية ببلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي إلى النيابة العامة، متهمًا كلًا من علاء حسانين وحسن راتب بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.

وفقًا للتحقيقات، يُتهم علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة "أبر إيجبت للرخام"، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه مصري، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار. وقد استخدم هذه الأموال في  شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه.واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه.واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين والمناجم".

و إخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع. كما وجهت إليه تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا و إجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب.

أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فيواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في  شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف و اقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه و شراء وحدة سكنية في كمبوند صن سيتي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف و استثمار 92 مليون و739 ألف في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للاستثمار والتنمية"إضافة إلى ذلك، يُتهم راتب بالاشتراك مع حسانين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.

في حيثيات حكم سابق الاثار الصادر أبريل 2022، أدانت المحكمة علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مماثلة، بناءً على الاتهامات المرتبطة بالقضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة).

وجاء في الحيثيات الصدمة من حجم الجريمة، مشيرة إلى أن المتهمين وهما رجل أعمال وبرلماني سابق استغلوا ثقة المجتمع وموارد الدولة للعبث بالتراث الحضاري المصري. ووصفت المحكمة الأفعال بأنها "خيانة للأمانة الوطنية"، مؤكدة أن الآثار المصرية تمثل إرثًا لا يُقدر بثمن، يمتلكه الشعب المصري عبر أجياله المتعاقبة.

استندت التحقيقات إلى شهادات من مسؤولين بارزين، بما في ذلك ضابط شرطة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكلاء شركات تجارية أكدوا عمليات الشراء التي أجراها المتهمان. وكشفت التحريات عن استثمارات واسعة النطاق في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب ممتلكات فاخرة، استخدمت جميعها لإخفاء الأموال غير المشروعة.

وقد قررت محكمة الجنايات الإقتصادية تأجيل القضية إلى 9 أغسطس المقبل، لإلزام المتهمين بالحضور وذلك بعد قيد القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري.

علاء حسانين حسن راتب غسل الأموال الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

ترشيحاتنا

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

اتحاد العمال: ثورة 23 يوليو أرست دعائم العدالة الاجتماعية ورفعت راية الكرامة

الدكتور شريف صدقي

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور المركز القومي لبحوث المياه لبحث سبل التعاون المشترك

كلب

عضه كلب.. البيطريين تزور طبيب الغربية وتؤكد تماثله للشفاء

بالصور

ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

القنان طارق ريحان

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان لـ 20 أغسطس

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد