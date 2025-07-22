زيزو يكشف تفاصيل مرانه الأول في التتش

أكد احمد مصطفي زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه لا يستطيع أن يصف سعادته حين خاض مرانه الأول في استاد مختار التتش بعد العودة من الإجازة.

وقال زيزو :" بالفعل انضممت للفريق في أمريكا أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعند العودة للتدريبات في ملعب التتش كنت سعيدا للغاية، والأجواء كانت مختلفة، ولم أشعر بأنني غريب عن تلك الأجواء في ظل صداقتي بمعظم اللاعبين، وكنت أشعر براحة نفسية كبيرة منذ اليوم الأول لي بالنادي خاصة مع استقبال زملائي ودعم الجماهير".

وأضاف:" أي لاعب بالنادي الأهلي يجب أن تكون لديه تطلعات كبيرة قبل بداية كل موسم، ويعمل على الفوز بكل البطولات، فالجهاز الفني واللاعبين يعلمون جيدا طموحات جماهير الأهلي، خاصة مع الصفقات الجديدة ورغبة الجماهير في الفوز بكل الألقاب.. ووجود تعاقدات قوية يدفع اللاعبين لبذل كل ما يمكن للتتويج بالألقاب وندرك حجم ما تطمح إليه الجماهير، وسوف نقدم كل ما لدينا، ونسعى أن يكون موسما يليق بنا".

وحقق الفريق الأحمر الفوز في مباراته الأولي امام الملعب التونسي التي أقيمت مساء أمس 4-1 وديا.