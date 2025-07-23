«مريم» الثانية على الجمهورية علمي علوم : هديتي عربية .. وأحلم أن أكون طبيبة

البلد كلها فرحانة وبتزغرد.. هذا هو الحال في منزل مريم إبراهيم حامد، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية "شعبة علمي علوم"، ضمن أوائل الثانوية العامة.

وقالت مريم إن تفوقها وحصولها على مركز متقدم هو فضل من الله وكرمٌ منه، مؤكدة أن الاعتماد على الله واللجوء إليه هو أفضل طريق للتفوق.

وتابعت مريم أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري، وتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة بشرية.

وأوضحت أنها كانت تذاكر دروسها أولًا بأول دون تراكم، وكانت دائمًا من بين الأوائل في السنوات الدراسية الماضية.

وأكدت والدتها أن نجلتها تعبت كثيرًا لتحقيق حلمها، وكانت تجتهد وتذاكر لساعات طويلة من أجل الوصول إلى التفوق.

وأضافت الأم أنها وعدت مريم بسيارة فور تفوقها، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع حصولها على مجموع كبير في الثانوية العامة.

يُذكر أن محافظة المنوفية حصدت 6 مراكز بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبنائها في شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة".