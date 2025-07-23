محافظ المنوفية يجري اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

في لفتة طيبة تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمتميزين ، أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم وتميزهم في ماراثون الثانوية العامة لهذا العام ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال اتصاله، أعرب المحافظ عن فخره الشديد بأبنائه المتفوقين ، مؤكداً أنهم شرفوا أهالي المحافظة بتفوقهم ونجاحهم المتميز، متمنياً لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم ، ومقدماً لأسرهم الشكر والتقدير علي ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق لهم ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين ورعاية النابغين، موضحًا أن هذا التفوق هو نتاج منظومة متكاملة من الأسرة والمدرسة والإرادة الشخصية للطالب ، واختتم المحافظ تهنئته برسالة للطلاب: "أنتم أمل مصر ومستقبلها.. استمروا في طريق العلم والمعرفة، ونحن دائمًا داعمون لكم".

هذا وقد أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم وفرحتهم على تلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصه على تقديم التهنئة ومشاركتهم فرحتهم ، مؤكدين على استمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن وصناعة مستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم.