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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 153 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قال الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 153 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام   2025، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

جهود بيطرية الغربية 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

تحصينات بيطرية


وأضاف " عبدالعزيز"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

دعم الثروة الحيوانية 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضرورياً للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والإستقرار الإقتصادي للمربين بالمحافظة.

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