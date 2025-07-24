قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة مرتفعة
باستثمارات إجمالية 65.5 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة
شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم
أول وسيلة منع حمل غير هرمونية للرجال أثبتت فعاليتها وأمانها.. تفاصيل
رئيس الرقابة الصحية: مستشفى العلمين نموذج متكامل لتجربة علاجية بمعايير عالمية
توجيه عاجل من مدبولي للحكومة: خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص
روسيا.. العثور على حطام طائرة "أن-24" على بعد 15 كم من مدينة تيندا
الأهلي السعودي يعلن رحيل فيرمينو.. اعرف وجهته المقبلة
الـ 12 العبرية: 9 مصابين في حادث دهس عند مدخل كفار يونا شمالي تل أبيب
لأول مرة.. الكهرباء: الأحمال تصل أمس لـ 37.800 ميجاوات
لامين يامال يحطم الأرقام القياسية في قيمته السوقية
تايلاند:مقتل 5 أشخاص بعد استهداف المدفعية الكمبودية متجراً صغيراً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه عاجل من مدبولي للحكومة: خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
تقرير صدى البلد

في إطار سعي الحكومة المتواصل لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة للوزارات المعنية بضرورة العمل المشترك مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية.

يأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد التزام الدولة بترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ومستقرة.

 لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولارية

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير البنك المركزي الأخير أكد استقرار الأوضاع، وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولارية، وينعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب في مصر.

وأوضح: هذه نقاط ستساهم في تحقيق مستهدفاتنا بتخفيض الدين، وخلق فرص عمل مباشرة، وزيادة الاستثمارات المباشرة للدولة، قائلًا: "تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات على التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة وتكليفهم بالعمل مع القطاع الخاص على خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المتعلقة بحياة المواطن المصري".

وتابع: كل ذلك حتى يشعر المواطن المصري بالإصلاح الاقتصادي الذي يحدث، قائلًا: "أنتوا عارفين الدولار مش بحب أتكلم عليه، ولكن أسعار الدولار نفسها تنخفض وهذه عوامل تشجع أن يكون هناك تحرك في العمل على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري".

 اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم 

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من  نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.

وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.

وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء لوزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.

تخفيف الأعباء المواطنين القطاع الخاص أسعار السلع قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 24-7-2025 والقنوات الناقلة

وسام أبو علي

بهذه الطريقة .. وسام أبو علي يسعى لإعادة ود جمهور الأهلي

شوبير

شوبير يشوق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد