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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جريمة تهز المنوفية .. عامل خردة يقتل زوجته ويسلم أطفاله لوالدته ويهرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة فاضل

‎تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر داود بمركز السادات في محافظة المنوفية عقب مقتل زوجة علي يد زوجها عامل الخردة وفر هاربا.

شهود عيان 

‎أكد الأهالي، أن الزوجة في بداية العشرينات من عمرها متزوجة من سنوات قليلة وكان هناك خلاف مع زوجها.

القصة الكاملة 

‎ تابع الأهالي أن الزوجة كانت “ غضبانة” لدى أسرتها وعادت منذ أيام ولديهم طفلان ولد وبنت ولكن نشبت الخلافات بينهم وتعدي الزوج علي زوجته حتي الموت.

‎وأكد الأهالي، أن المتهم سلم أولاده الي والدته قائلا لها “ أنا قتلت مراتي خليهم معاكي”، وفر هاربا.

أسرة الضحية 

‎فيما وصل أسرة المجني عليها إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي حيث يرقد جثمان الزوجة لمناظرة الطب الشرعي، وسط حالة من الانهيار والصدمة لما حدث حيث أكدوا أنهم لا يعلمون سبب قتله لزوجته.

‎وسادت حالة من الحزن بين أسرة المجني عليها متسائلين “ يقتلها ليه كان طلقها وسابها تربي عيالها”.

مدير أمن المنوفية 

‎وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع زوجة علي يد زوجها بقرية كفر داود .

‎وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة ‎وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كفر داو محافظة المنوفية عامل الخردة

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