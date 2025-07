معلومات لا تعرفها عن هوجان .. أسطورة المصارعة

تلقت جماهير المصارعة الحرة حول العالم، اليوم، نبأ وفاة أحد أعظم رموزها على الإطلاق، هالك هوجان، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية. وبرحيله، يطوى فصل من فصول المجد في تاريخ WWE والمصارعة العالمية.

وفيما يلي أبرز الحقائق والمعلومات التي قد لا يعرفها كثيرون عن المصارع الأسطوري الذي شكّل جيلًا كاملًا من عشاق الحلبة:

10 معلومات لا تعرفها عن هالك هوجان

1. اسمه الحقيقي:

وُلد باسم تيري جين بوليا في 11 أغسطس 1953، بمدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأمريكية.

2. بدايته خارج الحلبة:

كان لاعب بيسبول واعدًا في شبابه، قبل أن تتسبب إصابة قوية في توجيهه نحو رياضة كمال الأجسام ثم المصارعة.

3. انطلاقته الأسطورية:

انضم إلى اتحاد WWF (حاليًا WWE) عام 1983، وشارك في أول 9 نسخ من مهرجان "ريسلمانيا"، متوَّجًا بلقب البطولة 5 مرات.

4. مباراة تاريخية:

مواجهته الشهيرة أمام "أندريه ذا جاينت" عام 1988 سجلت رقمًا قياسيًا في المشاهدة بتلفزيون المصارعة، حيث تابعها أكثر من 33 مليون مشاهد.

5. مرحلة "هوليوود هوجان":

في عام 1996، قدّم شخصية جديدة ضمن اتحاد WCW تحت اسم "هوليوود هوجان"، وكان أحد أبرز أعضاء فريق nWo الشهير في فترة "حروب الاثنين".

6. العودة إلى WWE:

عاد إلى WWE عام 2002، وتوّج باللقب للمرة السادسة، قبل أن يغادر مجددًا في العام التالي.

7. قاعة المشاهير:

دخل قاعة مشاهير WWE مرتين: عام 2005 بمفرده، وعام 2020 كعضو في nWo.

8. ظهورات سينمائية:

شارك في عدة أفلام ومسلسلات مثل Rocky III وThunder in Paradise، كما قدّم برنامجه الواقعي الشهير Hogan Knows Best، وأصدر ألبومًا موسيقيًا تصدّر قوائم Billboard.

9. حياته العائلية:

تزوج ثلاث مرات، وله طفلان (بروك ونيك). وكان زواجه الأخير من سكاي ديلي عام 2023، قبل وفاته بعام واحد.

10. وفاته:

توفي صباح الخميس 24 يوليو 2025، في كليرواتر بولاية فلوريدا، إثر نوبة قلبية مفاجئة، رغم نفي زوجته قبل أيام الشائعات حول دخوله في غيبوبة.