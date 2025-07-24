سام مرسي ينتقل رسميًا إلى نادي الكويت في صفقة بارزة

أعلن نادي الكويت الكويتي، اليوم الخميس، عن إتمام واحدة من أبرز صفقاته خلال السنوات الأخيرة، بتعاقده رسميًا مع الدولي المصري سام مرسي، قادمًا من نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر بيانًا مقتضبًا قال فيه: "توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إيبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي إلى صفوف الزعيم"، مضيفًا: "تُرحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".

ولم يكتفِ النادي بالبيان الرسمي، بل نشر أيضًا مقطع فيديو خاص يوثق لحظة الإعلان عن الصفقة، تضمن لقطات من أبرز محطات اللاعب ومهاراته، مما يعكس أهمية هذه الصفقة لجماهير النادي والمشهد الرياضي الكويتي عمومًا.

وتُعد صفقة ضم سام مرسي، البالغ من العمر 32 عامًا، إضافة قوية لنادي الكويت، بالنظر إلى خبرته الطويلة في الملاعب الإنجليزية، وتحديدًا مع فريق إيبسويتش تاون، الذي ساهم معه مؤخرًا في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد مرسي أحد أبرز الأسماء المصرية التي نشطت في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الماضية، وسبق له تمثيل منتخب مصر في عدة مناسبات، وكان ضمن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي نادي الكويت لتعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة عالية، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، حيث يراهن النادي على خبرة سام مرسي وقيادته داخل الملعب لتقديم الإضافة المرجوة.