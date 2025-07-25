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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

محافظ مطروح خلال تفقد الامتحانات
محافظ مطروح خلال تفقد الامتحانات
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  عن فتح باب التقدم للمنح المجانية الكلملة  بالجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالمحافظة، بعدد منحتين من جميع المتقدمين من أوائل الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة لهذا العام .

يأتي ذلك فى إطار منظومة رعاية المتفوقين التى بدأتها الجامعة الألمانية منذ نشأتها متمثلة فى البرنامج الأول لرعاية أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية،  حتى 15 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة. 


وأشارت الجامعة الألمانية بالقاهرة ، إلى تقديم منح للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأوائل شهادات المعادلة، وذلك ضمن منظومة رعاية المتفوقين التي تتبناها الجامعة.
حيث يعتبر التفوق والتميز العلمي هما المعياران الأساسيان للحصول على هذه المنح، نظرًا لأن هذا التوجه لدى القائمين على الجامعة الألمانية الدولية، ينبع من القناعة الراسخة لديهم بأهمية التعليم في عملية التغيير الإيجابي وتطوير وتنمية المجتمع المصري من خلال إعداد كوادر مؤهلة تملك القدرة على إحداث التغيير ومن ثم التنمية الشاملة، فإنه في هذا الإطار، ومن خلال برامج المنح الخاصة بأوائل المحافظات، والذي يهدف إلى دعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية، .

وتقدم الجامعة منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة وهي كالأتي:
علمًا بأن لغة التدريس في الجامعة هي اللغة الانجليزية :-
1- كلية هندسه في احدي التخصصات الآتية ( السيارات ( ميكاترونيك / الكهربائية) – الطاقة – التصنيع – الربوتات والتشغيل الآلي – التحكم والميكنة ).
2- كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر في إحدي التخصصات الآتية ( علوم الكمبيوتر التطبيقية ( الذكاء الاصطناعي ) – علوم قواعد البيانات – هندسة البرمجيات – أمن المعلومات والبيانات – تكنولوجيا الاعلام ).
3- كلية إدارة الأعمال في إحدى التخصصات الآتية ( التمويل والعلوم المصرفية – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – الإدارة الدولية – اللوجيستات – التسويق الرقمي – ادارة العقارات – السياحة وإدارة الضيافة – الاستثمار – الاقتصاد المالي )
4- كلية التصميم في احدي التخصصات الآتية ( التصميم الصناعي – تصميم أزياء – تصميم الوسائط الرقمية والاتصالات) 
5- كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا 
6- كلية التكنولوجيا الحيوية 
7- كلية الهندسة المعمارية ( التصميم المعماري – العمارة الداخلية )
8- كلية العلاج الطبيعي
تشمل المنحة أيضا السكن للمقيمين خارج القاهرة والمواصلات ومصروف شهري والكتب والأدوات الدراسية. 
وتنص لوائح هذا البرنامج على أن :
*يدرس الطالب كامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسي، وأن يتخرج في الوقت المحدد. 
*وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن الطلابي. *وأن يحقق متوسط درجات تراكمي جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي.
ويشترط للحصول على منحة البرنامج الرابع (المنح الخاصة بأوائل المحافظات):
* أن يكون الطالب مصري الجنسية مسجلاً في الصف الثالث الثانوي، في إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦.
*وألا يكون منقولاً أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، وأن يكون متميزًا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى محافظه، على أن تختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتياز الطالب اختبار القدرات بالجامعة لهذه الكليات.
وقد حددت الجامعة يوم ١٥/ ٨ / ٢٠٢٥ كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة، وهي ملء استمارة المنحة لأوائل المحافظات في الوقت المحدد واجتياز اختبارات القبول والقدرات الخاصة بالجامعة وتسليم أصل الأوراق المطلوبة للتقدم وقبل الموعد المحدد والتي تشتمل على :
1- شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمي منها،
2- خطاب من مسئولي المدرسة أو المنطقة التعليمية يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة،
3- شهادة ميلاد أصلية،
وذلك بالإضافة إلى مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التي ينتمى إليها الطالب وكذلك تصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الانجليزية، على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.
على المهتمين من أوائل المحافظة سرعة التوجه للجامعة لتسجيل أسمائهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول الأوراق وإجراء الاختبارات المطلوبة.

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