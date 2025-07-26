برلماني يشيد بالجهود المصرية والقطرية في ملف الوساطة بغزة

أشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن مصر وقطر، الذي يؤكد استمرار جهودهما المكثفة في ملف الوساطة بقطاع غزة، في إطار السعي لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.





وأكد “أبو العلا” أن استمرار مصر في أداء هذا الدور المحوري والتاريخي يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا راسخًا تجاه حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، خاصة في ظل ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وعدوان ممنهج طال حتى الأطفال والنساء والمستشفيات.



ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، لا سيما استخدام الحصار والتجويع كسلاح لإبادة المدنيين، معتبرًا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان لا يجوز الصمت عنها.

كما ثمَّن “أبو العلا” ما جاء في البيان من تحذير واضح من خطورة التسريبات المغلوطة ومحاولات التشويش على مسار المفاوضات، داعيًا وسائل الإعلام الدولية إلى التزام المهنية والموضوعية ونقل الحقيقة كما هي دون تهوين أو تهويل.

واختتم النائب أيمن أبو العلا بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار الضغط الدولي، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأميركية، للوصول إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار، يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحرب، ويفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.