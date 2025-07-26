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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: نرفض المزايدة على الدور التاريخي لمصر في دعم فلسطين

د. محمد همام الأمين
د. محمد همام الأمين
معتز الخصوصي

أدان د. محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي  الدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهرأمام السفارات المصرية بالخارج مؤكدا أن العالم يدرك جميعا الدور العظيم الذي تقدمه مصر لدعم القضية الفلسطينية.  

ولفت همام – في تصريح اليوم -  إلى أن هذه الدعوات مرفوضة  وتخدم أجندات معادية ولا تخدم القضية الفلسطينية  مشيرا إلى أن مصر تقوم بمجهود ضخم لإدخال  المساعدات الاغاثية للقطاع  وهو ما نجحت فيه خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن   معبر رفح من ناحية مصر مفتوح طوال الوقت واسرائيل هي من تقوم بعرقلة دخول المساعدات وتغلق المعبر من الجانب الفلسطيني

ولفت همام إلى أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية ومصر كانت ولازالت المدافع الأول عن هذه القضية عبر العقود الماضية مؤكدا رفضه للمزايدة على الدوري المصري من قبل أصحاب الأجندات المشبوهة.

وأكد القيادي بحزب الجيل أن مصر ستظل في قلب القضية الفلسطينية،ولن تنجح تلك المحاولات في النيل من تاريخها أو من موقفها الداعم الثابت للقضية، القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة موضحا  أن مصر منذ بداية العدوان على الإسرائيلي على غزة،لم تدخر جهدا في سبيل حماية المدنيين الفلسطينيين، بل فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم العراقيل الاسرائيلية ، كما أطلقت مصر مبادرة شاملة لإعادة إعمارالقطاع.

الجيل حزب الجيل حزب الجيل الديمقراطي القضية الفلسطينية الإخوان

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