وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تُكثف نشاطها لتفعيل مبادرة "معا...بالوعي نحميها"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تفعيل مبادرة "معًا... بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلفالقضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

ووجه المحافظ بضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها لتفعيل مبادرة "معاً بالوعى نحميها " حيث قامت بتنفيذ 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الاسبوع الماضى ، إستهدفت السيدات ، تناولت (التربية الإيجابية للإبناء –بناء الإنسان المصرى الأصيل – التغيرات المناخية - المشاركة السياسية للمرأة في الإنتخابات).

فى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الاسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة بتنظيم ندوتين بعنوان " التربية الإيجابية للأبناء "وذلك بالوحدة المحلية بالصوالح بالتنسيق مع إدارة الأوقاف والإدارة الصحية بمركز فاقوس وبناء الإنسان المصرى الأصيل وذلك بمقر المدينة الآمنه بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان و وحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان" التغيرات المناخية " وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالشرقية.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان " المشاركة السياسية للمرآة في الإنتخابات ... إنزل شارك صوتك هيفرق" وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.