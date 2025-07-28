الجبهة الوطنية من قلب عروس البحر: نقف على قلب رجلٍ واحد دعما للوطن

نظّم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، دعمًا للمهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ 2025، موجّهًا التحية لأهالي الإسكندرية الذين عُرفوا دائمًا بوطنيتهم ووعيهم، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وفي رسالة تؤكد تلاحم الشارع السكندري مع الدولة المصرية، امتلأت ساحة المؤتمر بالأعلام المصرية واللافتات الداعمة للمرشح والحزب، في مشهد عبّر عن الاصطفاف خلف القيادة السياسية، حيث شهد المؤتمر مشاركة شعبية واسعة من أهالي المحافظة تجاوزت الآلاف.

وأكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويشارك بوعي ومسؤولية في معركة البناء، مشددًا على أن “مصر أولًا وفوق كل اعتبار”، وأن وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية هما صمام أمان الدولة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن الحزب يثمّن جهود الدولة في دعم القضية الفلسطينية، داعيًا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن مرشحي الحزب تم اختيارهم وفق معايير وطنية دقيقة، فالحزب لا يرفع شعارات بل يقدّم حلولًا من نبض الشارع.

من جانبه، أعرب المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية، عن فخره بكونه أحد مؤسسي الحزب، مؤكدًا أن الحزب يضم نخبة وطنية في مختلف المجالات، ويضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، خاصة المواطن البسيط.

وأشار إلى أن الحضور الشعبي الكبير يعكس ثقة المواطنين في مشروع الحزب، مؤكدًا أن “الجبهة الوطنية” حزبٌ لكل من يحب الوطن ويخدمه، معلنًا دعم الحزب الكامل لمرشحه بالإسكندرية، ولكل مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، باعتبارها مشروعًا وطنيًا يستحق الدعم، قائلًا: “موعدنا يوم الانتخاب.. وسنظل في خدمتكم دائمًا، لا وقت الانتخابات فقط”.

وقال النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ بالإسكندرية، إن مشروعه في العمل العام يقوم على منهج غير تقليدي في خدمة الناس، يستند إلى الصدق والشفافية، مشددًا على أن التغيير لا يحدث بالشعارات، بل بالجهد والإيمان الحقيقي بمصلحة الوطن.

وأشار إلى أن “الجبهة الوطنية” تمثل أملًا حقيقيًا للتغيير، حيث تضم عقولًا وطنية مؤهلة قادرة على إحداث الفارق، مؤكدًا أن الحزب يمتلك البرامج والأدوات التي تمكنه من أن يكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية الشاملة، قائلًا: “هذا الحزب يعمل على سد الفراغ السياسي بكفاءات وطنية مشرفة”.

من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، أمين شؤون المجالس المحلية، أن مصر تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف الوطني خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المصريين ويدعم شرعية الدولة.

وأعلن دعمه الكامل لمرشح الحزب بالإسكندرية، مشيدًا برؤيته الوطنية وتواصله المجتمعي، داعيًا المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الدستورية دعمًا للاستقرار والتنمية.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر، أمين العلاقات الحكومية بالحزب، إن “الجبهة الوطنية” تمثل بديلًا سياسيًا محترمًا لمن فقدوا الثقة في الأحزاب، مؤكدًا أن الحزب يضم كفاءات وطنية ويسعى لتعزيز المشاركة السياسية من خلال برامج واقعية تخدم المواطن.

وأكد أن الحزب يقدم نموذجًا وسطيًا معتدلًا، داعيًا المصريين لاختيار الأفضل في صناديق الاقتراع، قائلاً: “بدونكم لن نكون.. وقد حان وقت المشاركة والاختيار الواعي”.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، أن الجبهة الوطنية لا تسعى لتأسيس حزب تقليدي، بل تؤسس لمشروع وطني يعيد الثقة في العمل السياسي، انطلاقًا من روح 30 يونيو، ويعتمد نهجًا مؤسسيًا عصريًا يواكب طموحات الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن الحزب بصدد إطلاق برنامج رقمي شامل لتوثيق وتقييم الأداء الحزبي، بما يضمن الشفافية، مؤكدًا دعمه الكامل للمرشح إيهاب زكريا لما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تمثيل المواطن والحزب باقتدار داخل مجلس الشيوخ.

وأكدت عايدة محيي الدين، أمين النقابات المهنية، أن الحزب يُعد من أبرز الداعمين لدور المرأة، مشيرة إلى أن اختيارها لهذا المنصب يعكس إيمان الحزب بكفاءة المرأة المصرية ومكانتها الوطنية.

وأضافت أن المرأة كانت في صدارة مشهد 30 يونيو، ويجب أن تبقى في المقدمة من خلال مشاركتها الفاعلة، قائلة: “علّمنا أبناءنا أن لهم صوتًا ورأيًا، واليوم نقول للعالم: لا أحد يفرض على المصريين شيئًا.. نحن من نقرر مصيرنا بإرادتنا”.