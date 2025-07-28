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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة سوهاج.. أبرز الأحداث في 24 ساعة

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الحوادث المؤسفة، تنوّعت بين مشاجرات عنيفة، وحرائق التهمت ممتلكات المواطنين.

وذلك فضلًا عن واقعة انتحار مأساوية لشاب في مقتبل العمر، وسط تحركات أمنية مكثفة بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

حوادث محافظة سوهاج

في دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، أصيب مندوب مشتريات يبلغ من العمر 48 عامًا، بجرح قطعي في منطقة الصدر، بعد مشاجرة مع عامل، استخدم سكينًا في الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وضبط الطرفين، والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.

أما في مركز دار السلام، فقد شهدت المنطقة مشاجرة دامية بين جيران بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شابين بطلقات خرطوش، تم نقلهما إلى المستشفى، فيما تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي مركز المنشاة، تطورت مشادة بين أبناء عمومة إلى مشاجرة مسلحة، أسفرت عن إصابة أحدهم بجرح في الرأس، وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزته عصا شوم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة.

وفي جرجا، أقدم شاب في التاسعة عشرة من عمره على الانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال، متأثرًا بخلافات أسرية.

وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى، فيما أكدت والدته أن حالته النفسية كانت متدهورة، ولا توجد شبهة جنائية.

وشهدت مراكز البلينا والعسيرات ثلاث حرائق منفصلة، التهمت محتويات حوشين وشقة سكنية، دون وقوع إصابات بشرية، ورجّحت التحريات الأولية أن أسباب الحرائق تعود إلى ماس كهربائي وتطاير شرر من فرن بلدي.

وتواصل الأجهزة الأمنية في سوهاج جهودها للتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون، مع تأكيد استمرار الحملات الأمنية اليومية لضبط الخارجين عن النظام.

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