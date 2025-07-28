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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 بعدد من المدارس بنطاق المحافظة ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة طبقًا للكشف المرفق.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للمرة الثانية جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهم بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

كما تقرر أن يكون الحد الادني للقبول بمدارس التعليم الثانوي الخاص 140 درجة بدلا من 190 درجة وذلك وصولا لتحقيق للكثافات المستهدفة بالمدارس.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام وصولا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.

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